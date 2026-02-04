Beşiktaş 'Oh' dedi: Gent 2.7 milyon euroya almıştı bakın ne kadar paraya sattı?

Beşiktaş, santrfor arayışlarına sonunda noktayı "Oh" diyerek koydu.

Siyah beyazlı kulüp Belçika'nın Gent takımından Güney Koreli futbolcuyu aldığını duyurdu ve bugün İstanbul'da olacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Basın Mensubu,

Profesyonel Futbolcu Hyeon-Gyu Oh, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Oh’u taşıyan uçak bugün 12.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır."

32 MAÇTA 10 GOL ATTI

Oh, Gent ile Belçika'da bu sezon 32 resmi maça çıktı ve 10 gol attı.

Gent, futbolcuyu 2024 yaz transfer döneminde İskoçya'nın Celtic takımından 2.7 milyon euroya almıştı.

Fanatik'e göre Beşiktaş'ın ise Güney Koreli için kulübüne önce 12 milyon euro önerdiği, daha sonra teklifi bonuslar dahil 15 milyon euroya çıkardığı ve transferi bitirdiği ileri sürüldü.