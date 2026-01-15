Beşiktaş Keçiörengücü'nü yenerek 2'de 2 yaptı

Beşiktaş Keçiörengücü'nü yenerek 2'de 2 yaptı
Yayınlanma:
Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nda karşılaştığı Keçiörengücü'nü 3-0 yendi ve grupta 2'de 2 yaptı.

Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ 2'DE 2 YAPTI

Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti ve grupta 2'de 2 yapmayı başardı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz attı.
Puanını 6'ya yükselten Beşiktaş, grupta liderliğe yükseldi.
Keçiörengücü ise 3 puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

Galatasaray maçı öncesi ameliyat oldularGalatasaray maçı öncesi ameliyat oldular

UDUOKHAI 103 GÜN SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 3,5 ay sonra forma giydi.
Türkiye Kupası'nda oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Uduokhai, 103 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.
28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde 4 Ekim tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde forma giymişti.

2024/11/08/hbbjk.jpg

ÖZDENAK VE ELMASTAŞOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU

Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü müsabakası öncesinde Gökmen Özdenak ve Ayfer Elmastaşoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.
Kupa mücadelesinin öncesinde Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Gökmen Özdenak ile İzmir temsilcisi Altay ve A Milli Takımı'nın eski futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu için saygı duruşu yapıldı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

