Beşiktaş geriden gelip kazandı: Asllani 6 dakikada kırmızı kart gördü

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ GERİDEN GELİP KAZANDI

Konuk ekip karşılaşmanın 23. dakikasında Deniz Türüç’ün kaydettiği golle öne geçti. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

ASLLANI İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş’ın yeni transferi Kristjan Asllani, 76. dakikada Cengiz Ünder’in yerine oyuna dahil oldu. Asllani, 6 dakika sonra VAR incelemesinin ardından sert faullü oyun nedeniyle kırmızı kart gördü.

KONYASPOR DÜŞÜŞTE

Bu sonuçla birlikte 36 puana ulaşan Beşiktaş, 5. sırada yer aldı. 19 puandaki Konyaspor ise 14. sırada kaldı.

YÖNETİME SERT TEPKİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı taraftarlar uzun süre yönetimi protesto etti. Yeni açık ile kapalı tribünlerin birleşme noktasının kapatılması tepkileri daha da artırdı.