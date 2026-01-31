Beşiktaş'ın protestoları önlemek için kapattığı iddia edildi: Ortalık daha çok karıştı

Beşiktaş - Konyaspor maçında yeni açık ve kapalı tribünlerin kesişim noktası kapatıldı. Yönetimin bu kararı protestoları engellemek adına aldığı iddia edildi. Bu karar daha çok tepki çekti.