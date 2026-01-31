Beşiktaş'ın protestoları önlemek için kapattığı iddia edildi: Ortalık daha çok karıştı
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor karşılaşıyor. Mücadele için taraftarlar, tribündeki yerini alırken ilginç bir görüntü ortalığı karıştırdı.
TRİBÜN KAPATILDI
Beşiktaşlı taraftarların birleşerek yönetimi protesto ettiği yeni açık ve kapalı tribünlerin kesişim noktasının güvenlik görevlilerince kapatıldığı görüldü.
Tribünün kapatılması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, yönetimin istifa protestolarını engellemek adına bu kararı aldığını iddia edildi. Sosyal medyadan yorum yapan kullanıcılar, yönetimi sert dille eleştirdi.
MAÇ ÖNCESİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Geciken transferler ve son haftalardaki performanstan rahatsız olan taraftarlar, maç öncesinde yönetimi istifaya çağırdı. Ancak taraftarlar, futbolcuları alkışlayarak maç öncesi destek verdi.