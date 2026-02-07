Beşiktaş Galatasaray'ın eski oyuncusuyla anlaştı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezon tüm hızıyla sürerken, gelecek sezon için transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.

Bu kez Beşiktaş transfere imza attı. Siyah beyazlı kulüh, Voleybolun Sesi'ndeki habere göre şu anda Göztepe'de forma giyen Emine Arıcı ile gelecek sezon için anlaştı.

Son Dakika | Beşiktaş transferi açıkladı

Emine Arıcı, 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın da formasını giymişti.

1.92 BOYUNDA ORTA OYUNCU

1997 İzmir doğumlu Emine Arıcı, 1.92 boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor.

Geçmişte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da yer alan Emine Arıcı, Işıkkent'te voleybola başladı, VakıfBank'ın altyapısında da yer aldı.

Daha sonra sırasıyla Karayolları, Bayramiç, Alaşehir Belediyespor, Salihli Belediyespor, Pursaklar, Edremit Belediyesi Altınoluk, Küçükyalı Yelkenspor, Çan Gençlik Kale, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Türk Hava Yolları'nda forma giydi. Bu sezon ise Göztepe'de oynuyor.

Emine Arıcı, sezon bitince Göztepe'den ayrılarak Beşiktaş'ta oynamaya başlayacak.