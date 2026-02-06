Son Dakika | Beşiktaş transferi açıkladı

Beşiktaş, transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Amir Murillo'yu transfer ettiğini ve oyuncu ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Amir Murillo’nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

Murillo resmen Beşiktaş'ta

AMIR MURILLO KİMDİR?

Amir Murillo, 11 Şubat 1996 tarihinde Panama'da dünyaya geldi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde San Francisco, NY Red Bulls, Anderlecht ve Marsilya'da forma giydi.

