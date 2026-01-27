Beşiktaş Abraham'ın ayrılığını açıkladı
Beşiktaş, golcü futbolcu Tammy Abraham'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Futbol A takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
BONSERVİSİNİ 13 MİLYON EUROYA ALDILAR
Siyah-beyazlılar, sezon başında Roma'dan kiralanan İngiliz futbolcunun bonservisini dün 13 milyon euro karşılığında almıştı.
26 MAÇTA 13 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Tammy Abraham burada 26 maça çıktı. Toplamda bin 880 dakika sahada kalan Tammy Abraham, 13 gol ve 3 asist kaydetti.
Kaynak:AA