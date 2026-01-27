Amedspor maçındaki skandalı TRT'de açıkladı: Tekrar edilmeli

Sivasspor maçında Amedspor'un attığı golü değerlendiren eski hakem Bünyamin Gezer, kural hatası olduğunu belirterek tekrarlanması gerektiğini açıkladı.

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Sivasspor sahasında Amedspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar, 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor’un golünü 20. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Amedspor’un golü ise 57. dakikada Mbaye Diagne’den geldi.

OFSAYTA RAĞMEN GOL VERİLDİ

Amedspor’un golünde ofsayt olduğu tartışmaları yaşanırken orta hakem, VAR’ın ‘temiz’ mesajı nedeniyle orta noktayı gösterdi.

whatsapp-image-2026-01-27-at-19-24-46.jpeg

“MAÇ TEKRAR EDİLMELİDİR”

Pozisyona dair TRT Spor’da konuşan eski hakem Bünyamin Gezer skandal bir iddiada bulundu Gezer konuşmasında “Makine Amedspor’un golüne ofsayt demiş, VAR ve AVAR’daki hakemler orta hakeme bunu söylememiş. Bu pozisyon kural hatasıdır, direkt sonuca etki ediyor. Maç tekrar edilmelidir” dedi.

Galatasaray parasını ödeyip sözleşmesini tek taraflı feshedecekGalatasaray parasını ödeyip sözleşmesini tek taraflı feshedecek

İSTİFA ETTİLER

Ayrıca maçın VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR hakemi Serkan Çimen’in istifa ettiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

