Batlamaspor patladı! Her şey gece yarısı oldu

Batlamaspor gece yarısı patladı! Teknik ekip olduğu gibi istifa etti.

Batlamaspor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyor. 3 gün önce de takımın başına İsmail Güney, ekibiyle birlikte getirilmişti.

Giresun Öncü'nün haberine göre; 3 gün önce takımın başına getirilen teknik ekip geceyarısı istifa etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeşil beyazlı ekipten yapılan açıklamada, İsmail Güney ve ekibinin kulübün beklentilerini karşılayamacaklarını bildirerek ayrılma kararı aldıkları belirtildi.
Açıklama şöyle:

"MADDİ VE MANEVİ PROBLEM SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"

"Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İsmail Güney, yardımcı antrenör Ali Zorlu ve Erman Öğüd ile anlaşmış, bu kısa periyotta teknik ekip kulübümüz beklentilerini karşılayamayacağını tarafımıza bildirerek takımdan ayrılmayı talep etmiştir.
Bu süre zarfında herhangi bir şahsı,maddi ve manevi bir problem kulübümüz ve teknik ekip tarafınca söz konusu olmamıştır.
Kulübümüz bu ligte mücadele eden her takım gibi ligin sonuna kadar mücadelesini sürdürmeye ve Batlamaspor armasını en iyi şekilde temsil etmeye kararlıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

