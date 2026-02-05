TFF 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’un kulüp başkanı Ethem Çakır, 2026-2027 sezonu planlaması kapsamında kısa süre içerisinde 18 futbolcuyu kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri’nde teknik direktör Bekir İrtegün ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Çakır, göreve geldiklerinde kulübün aylık giderinin 39 milyon TL olduğunu hatırlattı.

79 PERSONELDEN 41'i İLE YOLLAR AYRILDI

4 ay önce başkan seçilen Çakır, “Milyon euroluk transferler ve yüksek ödemeler vardı. Bu mali krizden çıkmak için küçülmeye gitmemiz gerektiğini söyledik. O dönem 79 olan personel sayısını 38’e düşürdük. Personel giderimiz 1 milyon 241 bin TL’ye indi. Hatayspor’un aylık maliyeti 7 milyon TL’ye düştü” ifadeleriyle 41 personelle yolların ayrıldığını açıkladı.

STAT DEĞİŞTİ MASRAFLAR AZALDI

Çakır, Mersin’de oynanan maçlarda 610 bin TL giderleri olduğunu, İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu’na geçişle bu rakamın 80 bin TL’ye düştüğünü belirtti.

18 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

Federasyondan gelen transfer yasağına rağmen yoğun görüşmeler yaptıklarını söyleyen Çakır, “Ateşten gömleği giydik. 4 ay içinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile 5 kez görüştük. Serdar Özyurt ve Recep Atakaş dışında destek alamadık. Buna rağmen toplamda 18 futbolcuyu transfer ettik. Bu oyuncuların maliyeti ayda 900 bin TL, toplamda 4 milyon TL” dedi.

Çakır, ligde kalabilmek için kalan 15 maçta 11 galibiyete ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, “Hatayspor enkazdan çıktı. Şimdi hedefimiz ligde tutunmak” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.