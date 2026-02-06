Balıkesirspor çağırınca Norveç'i bırakıp koşa koşa geldi: TFF 3. Lig takımına imzayı attı

Balıkesirspor çağırınca Norveç'i bırakıp koşa koşa geldi: TFF 3. Lig takımına imzayı attı
Yayınlanma:
TFF 3. Lig takımı Balıkesirspor, dikkat çeken bir transfere imza attı. Balıkesirspor, Norveç'in Sarpsborg 08 takımında forma giyen Mert Hüseyin Esenli'yi kadrosuna kattı.

Türkiye'de ara transfer döneminin en dikkat çeken transferlerinden birine de Balıkesirspor imza attı.
Balıkesirspor, Norveç'in Sarpsborg 08 takımında forma giyen 18 yaşındaki genç oyuncu Mert Hüseyin Esenli'yi transfer etmek istedi.

Balıkesirspor'da Cem Kavçak feshedip gitti!Balıkesirspor'da Cem Kavçak feshedip gitti!

Genç futbolcu, Balıkesirspor'un ilgisini öğrenince kulübüyle yollarını apar topar ayırdı ve adeda koşa koşa Balıkesir'e geldi.

DANİMARKA'DA DOĞDU DANİMARKA'DA BAŞLADI

Mert Hüseyin Esenli Danimarka doğumlu. Futbola Danimarka'nın Venlöse takımında başladı. Orada dikkat çekince Norveç'in Sarpsborg 08 takımına geçti. Oradan da Balıkesirspor'a geldi.
Balıkesirspor Kulübü transferi şöyle açıkladı:
"Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor’umuz, Norveç Ligi takımlarından Sarpsborg 08 II forması giyen 19 yaşındaki forvet-forvet arkası Mert Hüseyin Esenli ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.Mert’e ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

