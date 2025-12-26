Bahis soruşturmasında Tsunami geliyor! "Teknik adamlar, yöneticiler ve başkanlar"

Futbolda bahis soruşturması kapsamında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve 14 futbolcu dahil 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Timur dahil 26’sı gözaltına alındı.

Gazeteci Tahir Kum, HT Spor'a katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

''TSUNAMİNİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM''

Tahir Kum yaptığı açıklamada, "Gittiğimde Sayın Hakan Safi, Sayın Erden Timur, Ecmel Başkan birlikte sohbetteydik. Ayrıldık, sabah da 6:30 sularında bana gelen bu operasyon haberiyle uyanmış olduk. Tabii şöyle söyleyeyim; yani buradaki olay biraz daha farklı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü soruşturmadan çok çok farklı bir olay. Çünkü bunun içinde işte kara para aklama var, yasadışı bahis var ve şike var. Yani 3-4 farklı koldan yürütülen bir soruşturma var.



Bununla ilgili MASAK kayıtlarıyla, HTS kayıtlarıyla, yine tutuklu kişilerin elindeki dijital cihazlardan elde edilen bilgilerle bu şekilde bir sonuca varılmış ve 29 kişiyle ilgili gözaltı var. Ben hala aynı şekilde söylüyorum; yani bu hala bir tsunami değil, ben tsunaminin geleceğini düşünüyorum.

Bu şöyle; yani Sayın Erden Timur ile ilgili hadise biliyorsunuz yasadışı bahisle ilgili bir mevzu. Yani yasadışı bahis firmasının patronunun Erden Bey'in firmasından bazı emlak, gayrimenkul satın almasıyla ilgili bildiğimiz tabii. Ama bunun dışında üç farklı eylemden dolayı, yani üç farklı kanuna muhalefetten dolayı da bir şey var tabii. Detaylarını öğreneceğiz gün içinde." ifadelerini kullandı.

''İŞTE BUDUR BİR ŞİKE TEŞEBBÜSÜ''

Konuşmasını sürdüren Kum, "...İşte budur bir şike teşebbüsü, şike eylemi aslında. Yani o futbolcu o maçta forma giysin veya giymesin; eğer kendi takımının maçına 'rakip takım kazanır' diye bir bahis yapıyorsa, işte o zaman 6222 sayılı Kanun’un 11. maddesinin içine bu sınıfı sokabiliriz diye düşünüyorum. Onun için bu ayrıntı önemli. Daha önceki iki tane yapılan yazılı açıklamada böyle bir ayrıntı yoktu. Buna dikkat çekmek istiyorum." dedi.

''OPERASYONLAR DEVAM EDECEK''

Operasyonların devam edeceğini ve teknik adamlar, yöneticiler ve başkanların açıklanmasının çok önemli olduğunun altını çizen Tahir Kum, "Tabii, bu diğerlerinden biraz daha farklıydı tabii ki. Birincisi bu. Tabii biz geçenlerde yine yapmış olduğumuz yayında bir tablo ekrana getirmiştik; 13 Kasım 2025 tarihinde Disiplin Kurulu’nun haklarında ceza verdiği 101 futbolcuyla ilgili savcılık bir önceki ikinci soruşturmasını yapmıştı, gözaltı olayını yapmıştı. Bugün de 18 Kasım 2025 tarihli Disiplin Kurulu’nun haklarında disiplin cezası verdiği kişilerle ilgili bir inceleme yaptı. Bu hani özellikle 2. Lig futbolcuları...

Daha önce bunların arasında Süper Lig’de oynamış futbolcular da var şu anda bugün gözaltına alınan ve 2. Lig’de futbol hayatlarına devam eden, Disiplin Kurulu tarafından 18 Kasım 2025 tarihinde haklarında disiplin cezası verilen kişiler de bu kişiler arasında mevcut. Onu da söyleyelim. Ve bu devam edecek tabii, yani bununla kalmayacak. Çünkü biliyorsunuz dün Türkiye Futbol Federasyonu Ata Bey, 30 tane gözlemciyle ilgili biliyorsunuz disiplin işlemi yaptı. Belki bugün, belki yarın onu da söyleyebilirim, temsilciler açıklanacak, temsilcilerin isimleri açıklanacak. Ama asıl biz bombayı, 'tsunami'yi teknik adamlar, yöneticiler ve başkanlar açıklandığında göreceğiz diye düşünüyorum. Yani çok önemli teknik adam isimleri çıkarsa..." yorumunu yaptı.