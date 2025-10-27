Bahis skandalı sonrası TFF'ye sürpriz çağrı: Küme düşme kaldırılsın

Bahis skandalı sonrası TFF'ye sürpriz çağrı: Küme düşme kaldırılsın
Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları üzerine bir paylaşım yapan Ümraniyespor, ligden düşmenin kaldırılmasını istedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarının ardından bir paylaşımda bulundu.

“KÜME DÜŞME KALDIRILSIN”

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada ligin sportif gerçekliğinin kaybolduğunu bu nedenle de küme düşmenin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

g3znu-gxwaacgdv.jpg

Ümraniyespor’un açıklaması şu şekilde:

Türk futbolu bugün tarihinin en karanlık, en utanç verici günlerinden birini yaşamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklama, futbolumuzun ne kadar çürüdüğünü, yıllardır üstü örtülen bir bataklığın artık gizlenemez hale geldiğini açıkça ortaya koymuştur.

Tam 152 hakemin bahis oynadığı bilgisi, artık hiçbir maçın, hiçbir kararın, hiçbir sonucun temiz olmadığını göstermektedir. Bu itiraf, Türk futboluna kara bir leke olarak geçmiş, alın teriyle mücadele eden kulüplerin, oyuncuların, teknik ekiplerin emeğini hiçe saymıştır. Bu skandal, sadece hakemlerin değil, bu sistemi yıllardır koruyanların, göz yumanların, “görmedim, duymadım" diyenlerin de sorumluluğundadır. Bu saatten sonra kimse "futbolumuz temizdir" diyemez. Bu saatten sonra kimse "adalet var" diyemez.

Ümraniyespor olarak, bu düzeni kabul etmiyoruz! Bu pisliğin üzeri bir kez daha örtülürse, futbolun geleceği tamamen yok olur! Bu nedenle açık ve net şekilde söylüyoruz:

Bahis skandalına karışan tüm hakemler derhal futboldan ihraç edilmelidir. Bu sezonun sportif bütünlüğü fiilen yok edilmiştir. Dolayısıyla küme düşme kaldırılmalıdır. Türk futbolunda adalet yeniden tesis edilene kadar hiçbir takım, hiçbir camia kendini güvende hissedemez.

Federasyonun yapısı, karar mekanizmaları, atama sistemi tamamen yenilenmeli, bağımsız ve tarafsız bir denetim süreci başlatılmalıdır. Bu çağrımız sadece Ümraniyespor için değil, Türk futbolu için yapılmış bir çağrıdır. Bugün susanlar, yarın aynı adaletsizliğin mağduru olacaklardır.

Bu kulübün mazisinde alın teri, mücadele ve gurur vardır. Biz bu mücadeleyi sadece kendi adımıza değil, Türk futbolunun onuru adına veriyoruz.

Ve açık söylüyoruz:

Adalet sağlanmadan hiçbir şey normalleşmeyecek.

Bu leke temizlenmeden futbolun adı bile anılmayacak.

Bu ülkede dürüst insanların, temiz futbol isteyenlerin sesi duyulana kadar biz susmayacağız!

Ümraniyespor olarak, hakkımızı, emeğimizi, adaletimizi sonuna kadar savunacağız.

Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz adalet istiyoruz!

Bu kararlı ve cesur adımı atan Türkiye Futbol Federasyonumuzun sonuna kadar arkasındayız.

Sadettin Saran'dan bahis skandalı için olay açıklamaSadettin Saran'dan bahis skandalı için olay açıklama

KÜME DÜŞME HATTINDALAR

Geride kalan 11 haftada 8 puan toplayan Ümraniyespor, küme düşme hattı olan 18. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

