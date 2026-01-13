Aziz Yıldırım bu kez kibarca rica etti

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yıldırım Teyit isimli sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

KİBARCA UYARI YAPTI

Sert hareketleri ve uyarı ile bilinen Aziz Yıldırım, bu kez kibarca bir uyarıda bulundu.

Yıldırım, 20 yılı aşkın süredir Bebek Otel'de bulunmadığını belirtip basın mensuplarına daha dikkatli ve sorumlu davranma çağrısı yaptı.

Ali Koç vazgeçmedi: Fenerbahçe ile sözleşmeyi yeniledi

''YERSİZ VE YANLIŞTIR''

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube yayınında kendisinin fotoğrafını kullanarak Bebek Otel ile ilgili açıklamalar yapmasına ilişkin Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: