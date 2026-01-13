Aziz Yıldırım bu kez kibarca rica etti

Yayınlanma:
Sert açıklamaları ile bilinen eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Özlem Gürses'in konuşması sonrası bu kez kibarca bir açıklama yaptı ve basın mensuplarına daha dikkatli ve sorumlu davranma çağrısında bulundu.

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yıldırım Teyit isimli sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

KİBARCA UYARI YAPTI

Sert hareketleri ve uyarı ile bilinen Aziz Yıldırım, bu kez kibarca bir uyarıda bulundu.
Yıldırım, 20 yılı aşkın süredir Bebek Otel'de bulunmadığını belirtip basın mensuplarına daha dikkatli ve sorumlu davranma çağrısı yaptı.

Ali Koç vazgeçmedi: Fenerbahçe ile sözleşmeyi yenilediAli Koç vazgeçmedi: Fenerbahçe ile sözleşmeyi yeniledi

''YERSİZ VE YANLIŞTIR''

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube yayınında kendisinin fotoğrafını kullanarak Bebek Otel ile ilgili açıklamalar yapmasına ilişkin Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

  • Sayın Özlem Gürses’in dijital medya kanallarında, fotoğrafım alakasız bir biçimde kullanılarak, Bebek Otel’le ilgili bir haberin içerisinde yer almıştır.
  • Ben 20 yılı aşkın bir süredir Bebek Otel’de bulunmadım. Dolayısıyla bahse konu haberdeki fotoğrafımın kullanımı yersiz ve yanlıştır. Sayın Özlem Gürses nezdinde tüm basın dünyasından ricam, haberlerinizi yaparken çok daha dikkatli ve sorumlu davranmanızdır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

