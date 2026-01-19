Ayrılması beklenen Ergin Ataman isyan etti

Yayınlanma:
Son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan ve ayrılacağı konuşulan Ergin Ataman PAOK maçı sonrası adeta küplere bindi. Ataman, Panathinaikos'lu oyunculara çok sert mesajlar verdi: “Bazı oyuncular bu takımı hak etmiyor.”

PAOK galibiyeti sonrası Ergin Ataman'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Yunanistan Ligi’nde PAOK karşısında alınan galibiyetin ardından takımın genel performansını değerlendirirken oldukça sert ifadeler kullandı.
Son yaptığı açıklamalarla ayrılık sinyali veren deneyimli çalıştırıcı “Beş oyuncu sayesinde kazandık” sözleriyle takıma sert bir mesaj verdi

Ataman, maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda faul problemleri ve kenardan gelen oyuncuların katkısız performansı nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

  • Holmes ve Cedi’nin faul problemleri vardı, Grant de bazı oyuncuların sıfır katkısı yüzünden problem yaşadı. Bu oyuncular yine sistemimize zarar verdi.
  • Sloukas’ın liderliğinde beş oyuncu sayesinde kazandık. Sloukas büyük bir karakter ortaya koydu.

ATAMAN İSYAN ETTİ

Ataman, özellikle kenardan gelen oyunculara sert eleştiriler yöneltti ve adeta isyan etti:

  • Bu performansla bazı oyuncular benim takımımda, benim sistemimde, Panathinaikos gibi büyük bir takımda oynamayı hak etmiyor. Sisteme zarar verdiler.
  • Adını vermek istemediğim bazı oyuncularla ne yapacağımı bilmiyorum. Çözümü ben bulamıyorum, çözümü oyuncular bulmalı.

ergin.jpg

TRANSFER İÇİN ÇOK NET KONUŞTU

Son olarak transfer sorularına değinen Ataman, yeni oyuncu alımının gündemde olmadığını vurgulayarak, "Transfer için artık çok geç. Nunn, Mitoglou ve Rogkavopoulos çok önemli üç oyuncu. Döndüklerinde, sistemin içinde olmayan oyuncular oynamayacak" dedi.
Ataman’ın bu sert açıklamaları, Panathinaikos’ta bazı oyuncular için adeta ultimatom niteliği taşıyor. Takımın sakat oyuncularının dönüşüyle birlikte kadroda ciddi değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

