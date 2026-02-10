Avustralya’da tarih yazmıştı: Katar’da 1 gün dayanamadı

Avustralya’da tarih yazmıştı: Katar’da 1 gün dayanamadı
Yayınlanma:
Avustralya Açık'ta tarih yazarak 3. turu gören Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Katar Açık'ın ilk gününde turnuvaya veda etti.

Avustralya Açık'ta büyük bir başarıya imza atan Zeynep Sönmez Katar'da hayal kırıklığı yaşadı!
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 düzeyindeki Katar Açık’ta ilk turda Yunan raket Maria Sakkari ile karşılaştı.
Dünya sıralamasında 85. basamakta yer alan Zeynep, turnuvanın ilk gününde 52 numaradaki rakibine 6-1 ve 6-3’lük setlerle mağlup olarak turnuvaya veda etti.



ÖZEL DAVET ALMIŞTI

Avustralya Açık’ta 3. tura yükselerek dikkatleri üzerine çeken Zeynep, dünya sıralamasında 79. sıraya kadar yükselmişti. Bu başarısının ardından Katar Açık’a özel davet aldı.

4 MİLYON DOLAR ÖDÜLÜ VARDI

WTA takviminde grand slam’lerden sonra en yüksek ödüllü turnuvalardan biri.
Toplam 4 milyon 88 bin 211 dolar ödül dağıtılacak.
Sert zeminde oynanan turnuvada Iga Swiatek, Elena Rybakina ve Amanda Anisimova gibi dünya tenisinin önde gelen isimleri mücadele ediyor.

BERFU DA YENİLDİ

Bir diğer milli tenisçi Berfu Cengiz, Katar Açık elemelerinde Polonyalı Magdalena Frech’e 2-0 yenilerek turnuvadan elendi.
Zeynep’in Avustralya Açık’ta yazdığı tarih sonrası Katar’da istediğini bulamaması hayal kırıklığı yaratsa da, genç yaşında WTA 1000 seviyesinde özel davetle korta çıkması Türk tenisinin yükselen değerini gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

