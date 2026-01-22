Avrupa Ligi'nde 21 gol atıldı: İşte toplu sonuçlar

Avrupa Ligi'nde 21 gol atıldı: İşte toplu sonuçlar
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan 9 maçta toplam 21 gol atıldı. İşte gecenin sonuçları...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

FENERBAHÇE TEK GOLLE YENİLDİ

Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 11 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladıFenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 90. dakikada attığı golle Viktoria Plzen deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Young Boys'u 1-0 mağlup eden Olimpik Lyon ise liderliğini sürdürdü.
Ligde 18'er puanlı Lyon ve Aston Villa, ilk 8'e girmeyi garantileyerek son 16 turu bileti aldı.

İŞTE TOPLU SONUÇLAR

Alınan sonuçlar şöyle:

  • Fenerbahçe - Aston Villa (İngiltere): 0-1
  • Bologna (İtalya) - Celtic (İskoçya): 2-2
  • Brann (Norveç) - Midtjylland (Danimarka): 3-3
  • Feyenoord (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 3-0
  • Freiburg (Almanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0
  • Malmö (İsveç) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1
  • PAOK (Yunanistan) - Real Betis (İspanya): 2-0
  • Viktoria Plzen (Çekya) - Porto (Portekiz): 1-1
  • Young Boys (İsviçre) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-1

Kaynak:AA

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Tedesco: Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi
Tedesco: Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi
Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı
Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı
Fenerbahçe Aston Villa'ya kayıp: Sancho'ya engel olamadı
Fenerbahçe Aston Villa'ya kayıp: Sancho'ya engel olamadı