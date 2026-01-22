Avrupa Ligi'nde 21 gol atıldı: İşte toplu sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

FENERBAHÇE TEK GOLLE YENİLDİ

Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'ya Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 11 puanda kaldı.

Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 90. dakikada attığı golle Viktoria Plzen deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Young Boys'u 1-0 mağlup eden Olimpik Lyon ise liderliğini sürdürdü.

Ligde 18'er puanlı Lyon ve Aston Villa, ilk 8'e girmeyi garantileyerek son 16 turu bileti aldı.

