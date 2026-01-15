Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Erzincan'da bulunan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin açılışında Atik ailesi ile karşılaştı.

Özbek, kamp videolarıyla tanınan ve YouTube'da 4.5 milyona yakın aboneye sahip olan Atik Ailesi ile bir sohbet gerçekleştirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Atik ailesinden isteği ise dikkat çekti.

''ÇADIRINIZA BAYRAK ASIN''

Abdullah Kavukcu, Özgür Atik'e ''Siz Galatasaraylı mısınız?'' sorusunu sordu ve ''Evet'' yanıtını aldı.

Bunun üzerine Kavukcu, ''Galatasaray'ı paylaştıracak bir şeyler yapalım'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise ''Çadıra bir bayrak asın. Ben izliyorum devamlı sizi'' ifadelerini kullandı. Dursun Özbek'in ''Galatasaray bayrağı asın'' teklifi sonrası Atik ailesinin şaşkınlık yaşaması ve sessiz kalması dikkat çekti.

O anlar sosyal medyada gündem olurken video da binlerce görüntülenme aldı.

VERGİ REKORTMENİ OLDULAR

Atik ailesi, Bolu Vergi Dairesi’nin yayımladığı 2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralamasındaki yeriyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Burcu Atik, birçok iş insanını geride bırakarak 8,2 milyon TL vergi beyanıyla listenin başında yer aldı.