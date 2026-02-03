Arka direk Larin'in yeni takımı belli oldu

Yayınlanma:
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın önceki döneminde gözdesi olan ve "Arka direk" olarak anılan Cyle Larin'in yeni takımı oldu.

Beşiktaş'ta bir döneme damga vuran Cyle Larin'in yeni takımı belli oldu.
30 yaşındaki Kanadalı futbolcu, 2020-2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta ikinci direkte attığı goller nedeniyle "arka direk Larin" olarak anılıyordu.

Sergen Yalçın onu da beğenmiyordu: Galatasaray dikkatli olsunSergen Yalçın onu da beğenmiyordu: Galatasaray dikkatli olsun

Larin, ligde 38 maçta 19 gol atarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Sonraki sezonda ise ligde 29 maçta 7 golde kalan Larin, ayrıldıktan sonra Club Brugge, Vallodolid, Mallorca ve Feyenoord takımlarında forma giydi.

YENİ ROTASI İNGİLTERE OLDU

İngiltere Championship takımı Southampton, Larin'i bonservisinin olduğu İspanya'nın Mallorca kulübünden satın alma opsiyonu ile kiraladığını duyurdu.
Larin'in Dünya Kupası öncesi Kanada Milli Takımı'nda yer almak için sürekli oynayabileceği bir kulüp aradığı ve bu nedenle yine kiralık olduğu Feyenoord'tan ayrılıp Southampton'la anlaştığı belirtildi.
Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nda 84 maçta 29 gol attı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

