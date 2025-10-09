Arda Güler'in takım arkadaşının evi yandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Real Madrid'de Arda Güler'in takım arkadaşı Vinicius Junior'un Madrid'deki lüks evinde yangın çıktı. 8 milyon dolarlık evin sauna bölümü küle döndü.

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, İspanya’dan gelen endişe verici bir haberle sarsıldı.
Marca’nın aktardığı bilgilere göre, yıldız futbolcunun Madrid’in Alcobendas bölgesindeki La Moraleja semtinde bulunan lüks evinde elektrik kaynaklı bir yangın çıktı.

Yangın, Perşembe sabahı saat 11.00 civarında evin bodrum katındaki saunanın asma tavanında başladı. Kısa sürede yayılan alevler sauna bölümünü tamamen küle çevirdi. 112 acil servise yapılan ihbarın ardından Madrid İtfaiyesi’ne bağlı iki ekip olay yerine sevk edildi.

CAN KAYBI YOK

Yangın sırasında Arda Güler'in takım arkadaşı Vinicius Junior’un evde olmadığı öğrenildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadı. Ancak çıkan yoğun duman, evin iki katına kadar yayılarak ciddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri saat 12.00 civarında yangını kontrol altına alarak müdahaleyi tamamladı.

ELEKTRİKTEN ÇIKTI

İlk belirlemelere göre yangının nedeni elektriksel bir arıza olarak değerlendiriliyor. Teknik ekipler, evdeki hasarın boyutunu belirlemek için detaylı incelemelere başladı.

8 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Vinicius Junior’un yıllık gelirinin 20 milyon dolar olduğu bilinirken, yangının çıktığı evi yaklaşık 8 milyon dolara satın aldığı belirtildi. Beş yatak odalı bu lüks konut; son teknoloji spor salonu, geniş yaşam alanları ve eğlence tesisleriyle donatılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

