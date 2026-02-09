Arda Güler'e skandal sözler: İspanya bunu konuşuyor

Arda Güler'e skandal sözler: İspanya bunu konuşuyor
Yayınlanma:
Real Madrid'te forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili yapılan skandal açıklama şaşkınlık yarattı. Genç futbolcuya yönelik zehir zemberek sözler İspanya'da gündem oldu.

Real Madrid'te forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'e yönelik yapılan skandal sözler, İspanya'da en çok konuşulan gündem oldu.
Açıklamaya tepkiler yükselirken, skandal sözleri söyleyen yorumcu Rafa Alkorta da eleştirildi.
Real Madrid'in deplasmanda Valencia'yı 2-0 yendiği maçta Arda, 82 dakika oyunda kaldı. Real'in gollerini Alvaro Carreras ve Kylian Mbappe attı.

Arda Güler'i görenler ne olduğunu anlayamadıArda Güler'i görenler ne olduğunu anlayamadı

Maçtan sonra Carrusel Deportivo'da yorumlarda bulunan Rafa Alkorta, Arda Güler'le ilgili olarak şunları söyledi:
"Arda Güler, Türkiye'deki gibi oynamak istiyor; tüm takımın onun için oynadığı ve onun saha içinde istediği gibi özgürce hareket edebildiği bir düzen arıyor. Ancak burası Türkiye değil, Real Madrid. Burada farklı bir görevi var. Son pası vermenin yanı sıra orta sahaya daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Bu onun doğasında olan bir şey değil; bunu yapmak istemediğini söylemiyorum ama bence bu doğal yeteneğe sahip bir oyuncu değil. O bir Modric değil."

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTULAR

Arda Güler'le ilgili yapılan bu yorum İspanya'nın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Real Madrid taraftarları Rafa Alkorta'yı eleştiri yağmuruna tuttu.
20 yaşındaki Arda, bu sezon Real Madrid formasıyla 35 maçta 3 gol atarken, 12 asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

