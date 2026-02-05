İspanya La Liga devi Real Madrid'de sezon içi fizyolojik değerlendirmeler kapsamında futbolculara "Maske Testi" (VO2 Max ve efor testi) uygulandı.

Yapılan testler, Arda Güler gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Real Madrid'in sağlık ekibi tarafından uygulanan maske testinde milli futbolcu, takım arkadaşlarını geride bırakarak en yüksek verileri elde etti ve dikkatleri üzerine çekti.

Arda Güler yapılan testlere damga vurdu

ARDA'YI GÖRENLER NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Futbolcular, sezon içi fizyolojik değerlendirmeleri kapsamında maske testine alındı.

Yapılan test sonuçlarına göre Arda Güler, aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesinde tüm takımın önüne geçmeyi başardı.

Elde edilen veriler sonrasında Arda Güler'i görenler ne olduğunu anlayamadı ve büyük şaşkınlık yaşadı.

TEKNİK HEYET OLDUKÇA MUTLU

Arda Güler'in genç yaşına rağmen üst düzey dayanıklılık ve kondisyon değerlerine ulaşması, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, "Türk mücevheri sadece sol ayağındaki büyüyle değil, elit seviyeye ulaşan fiziksel gücü ve dayanıklılığıyla da fark yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.

REAL MADRID'İN VAZGEÇİLMEZİ

20 yaşındaki milli yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı ve 3 gol atarken 12 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LİGDE 2. SIRADA

Real Madrid, La Liga'da oynadığı 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 54 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor.

Zirvede, 55 puanlı Barcelona bulunuyor.