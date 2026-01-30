Arda Güler'e Mbappe de şaşırmış: "Always Arda" çılgınlığı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 4-2 mağlup olması ve ilk 8 şansını kaybederek play off turuna kalması konuşulurken, Arda Güler'in isyanı gündem oldu.

Arda isyanı viral oldu: Dünya bu hareketi konuşuyor

Maça ilk 11'de başlayan Arda, Mbappe'ye yaptığı müthiş asistten sonra 79. dakikada teknik direktör Alvaro Arbeloa tarafından oyundan alınmıştı. Arda da kenara gelirken hocasına dönerek "Why always me (Neden her zaman ben)" diye isyan etmişti.

İSPANYA ONU KONUŞUYOR

Olay, İspanya'da maçın da önüne geçti.

İspanyol basınında konuyla ilgili yorumlar ve haberler üst üste çıkarken, Arda'nın oyundan alınmasının Mbappe'yi de şaşırttığı vurgulandı.

Real Madrid taraftarları da sosyal medyada "Ayways Arda" paylaşımlarıyla karara tepkilerini belirtirken, rekor sayıda paylaşım yapıldı.

"SİHİRBAZ ÇIKINCA IŞIKLAR SÖNDÜ"

İspanya'nın AS gazetesinde "Sihirbaz çıkınca ışıklar söndü" başlığı ile verilen yorumda, "Arda, Real Madrid’in en yaratıcı ayağı olmasına rağmen Arbeloa’nın ilk feda edilecekler listesinin başında yer alıyor. Bu isyan, genç bir yıldızın ego patlaması değil, adaletsizliğe karşı bir haykırıştır" denildi.

Sport ise Arda'nın oyundan alınmasını eleştirirken, Arbela ile arasında soğuk rüzgarlar estiği belirtildi.