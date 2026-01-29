Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 18 maçın ardından devler liginde yoluna devam eden takımlar belli oldu.

Xabi Alonso’nun ayrılığının ardından Alvaro Arbeloa ile yoluna devam eden Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. hafta mücadelesinde Benfica’ya 4-2 mağlup oldu.

Bu sonuçla İspanyol devi, ilk 8 dışında kalarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

BENFICA KALECİSİ ATTIĞI GOLLE MOURINHO'YU KURTARDI

Karşılaşma Benfica’nın 3-2 üstünlüğüyle devam ederken, kaleci Trubin uzatma dakikalarında kafa golü attı. Bu golle Jose Mourinho’nun ekibi lig aşamasını ilk 24 içinde bitirmeyi başardı.

ARDA GÜLER'İN TEPKİSİ VİRAL OLDU

Milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve 58. dakikada Kylian Mbappe’nin attığı golün asistini yaptı. Etkileyici performansıyla dikkat çeken Arda Güler 79. dakikada yerini Brahim Diaz’a bırakırken, oyuncu değişikliği sırasında büyük öfke yaşadı.

Kameralara yansıyan görüntülerde milli futbolcumuz Arbeloa’ya “Neden hep ben!” diyerek tepki gösterdi.

5 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Arda Güler'in oyundan çıkış anına ait video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Arda'nın "Neden hep ben" isyanı sosyal medyada adeta viral oldu.

Dünyanın konuştuğu o andan alınan capsler milyonlarca kez görüntülendi. Bir paylaşım tam 5 milyon kez görüntülendi.



DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Arda Güler, Benfica karşısında 57 pas yaptı, 6 anahtar pasla maçın en iyisi oldu.

Ayrıca üç orta açtı ve beş kez sahipsiz top kazandı.

Genç yetenek, etkili performansına rağmen oyundan alınmasıyla gündem oldu.