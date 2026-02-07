Antalyaspor icralık oldu: İmdadına Fenerbahçe yetişti

Süper Lig’de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Antalyaspor’da mali kriz iddiaları gündem oldu.

PERSONEL MAAŞLARI ÖDENEMEDİ

Antalya yerel basınında çıkan iddialara göre kırmızı-beyazlılar, 120 personel 3 aydır maaş alamıyor.

Aylık yaklaşık 4,5 milyon TL’yi bulan personel maaşlarının ödenememesi takımdaki havayı olumsuz etkiliyor.

TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı

TAHTA KAPALI

Buna ek olarak transfer yasağı bulunan Antalyaspor’un tahtayı açabilmek için 3 milyon euro kaynak bulması gerekiyor.

MALLARA HACİZ İŞLEMİ UYGULANDI

Mali krize dair ortaya atılan bir başka iddia ise Antalyaspor Vakfı’na ait bazı taşınmazlara haciz işlemi uygulandığı yönünde.

FENERBAHÇE’DEN 5 TRANSFER GELDİ

Mali çıkmaz içerisinde yer alan Akdeniz ekibinde işler kötüye giderken Fenerbahçe’den güzel bir haber geldi. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor altyapısından 5 futbolcuyu transfer etti.

PARA BORÇLARA GİDECEK

Antalyaspor yönetiminin transferden alacağı parayı ve sonraki satışlardan doğacak payları borçları ödemede kullanacağı öğrenildi.