Ankaragücü Başkanı soyunma odasında prime 1000 dolar daha ekledi

TFF 2. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Mervan Yusuf Yiğit, Enes Tepecik ve Murat Arda Ayhan (kendi kalesine) attı.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın golleri ise Murat Arda Ayhan ve penaltıdan Arif Emre Eren ile geldi.

BAŞKAN ALPARSLAN'DAN PRİM JESTİ

20 Ocak tarihinde MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı seçilen İlhami Alparslan, seçildikten sonra aldıkları ilk galibiyete özel prim jestinde bulundu.

Viralspor'un haberine göre; MKE Ankaragücü'nde sezon başı belirlenen sistemde iç saha maçlarında galibiyete normal olarak 20 bin TL prim veriliyor.

PRİME 1000 DOLAR DAHA EKLEDİ

Alparslan, Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyeti sonrası soyunma odasında 20 bin liralık prime 1000 dolar daha ekleyerek primi 20 bin TL artı 1000 dolar olarak açıkladı.

Başkanın yaptığı bu jest, soyunma odasında büyük sevince neden oldu.

İlhami Alparslan'ın açıkladığı bu primin 6 Şubat Cuma günü ödenmesi bekleniyor.