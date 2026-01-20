Anadolu Efes Hapoel Tel Aviv'e kayıp: Üst üste 7. yenilgi

EuroLeague'de 23’üncü hafta maçında Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv deplasmanında sahadan 71-66 mağlup ayrıldı.

İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 19-14 önde kapatan temsilcimiz ilk yarıda 15 sayı üreten Saben Lee’nin son saniye üçlüğü ile soyunma odasına 43-33 önde gitti.

İkinci yarıya da Lee’nin serbest atış sayısıyla başlayan Anadolu Efes son çeyreğe 3 sayılık avantajla girdi: 50-53.

Büyük çekişmeye sahne olan 4’üncü periyodun son 2 dakikasına 62-62 eşitlikle girilen maçı Hapoel 71-66 kazanmayı başardı.

Maçın en skor ismi Anadolu Efes adına 20 üreten Saben Lee oldu.

