Ana Cristina ve Hande Baladın ikilisi yıktı geçti

Ana Cristina ve Hande Baladın ikilisi yıktı geçti
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maça Ana Cristina De Souza ile Hande Baladın damga vurdu.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 20. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'den sürpriz Hande Baladın kararıFenerbahçe'den sürpriz Hande Baladın kararı

Mücadelenin setleri 25-22, 25-10 ve 25-16 tamamlandı.
Maçın öne çıkan isimleri Ana Cristina De Souza ile Hande Baladın oldu. Ana Cristina 16, Hande de 15 sayıya imza attı.

FENERBAHÇE-AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: 3-0

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Tuncay Sevim, Ahmet Kalay
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Orro, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Ghani (Gülce Güçtekin, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Milenkovic)


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa (İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci, Selen Köse, Seher Aksoy, Nisan Barut)
Setler: 25-22, 25-10, 25-16
Süre: 74 dakika (26, 21, 27)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Spor
Galatasaray'da yeni transferler için beklenen karar geldi
Galatasaray'da yeni transferler için beklenen karar geldi
Fenerbahçe'ye Kante müjdesi
Fenerbahçe'ye Kante müjdesi