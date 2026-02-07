Ana Cristina ve Hande Baladın ikilisi yıktı geçti

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 20. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.

Fenerbahçe'den sürpriz Hande Baladın kararı

Mücadelenin setleri 25-22, 25-10 ve 25-16 tamamlandı.

Maçın öne çıkan isimleri Ana Cristina De Souza ile Hande Baladın oldu. Ana Cristina 16, Hande de 15 sayıya imza attı.

FENERBAHÇE-AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: 3-0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Ahmet Kalay

Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Aslı Kalaç, Orro, Ana Cristina, Dicle Nur Babat, Ghani (Gülce Güçtekin, Fedorovtseva, Arelya Karasoy, Milenkovic)



Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Aşçı, Grajber, Beliz Başkır, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa (İlarya Zararsız, Hilal Kocakara, Fatma Şekerci, Selen Köse, Seher Aksoy, Nisan Barut)

Setler: 25-22, 25-10, 25-16

Süre: 74 dakika (26, 21, 27)