Amedspor'un başkanı açıkladı: Osimhen Diyarbakır'a gelecek

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı.

Eren, İlke TV'de katıldığı programda "Dursun Özbek'le yakın zamanda yüz yüze bir görüşme yaptık" dedi.

Diagne "Beni aradılar" dedi Amedspor'da yer yerinden oynadı

Dursun Özbek'in Diyarbakır'a özel bir önem verdiğini belirten Eren, görüşmede Diyarbakır'ın futbol ve toplumsal anlamdaki önemine dikkat çekildiğini söyledi.



Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Özbek’in kentte bir karşılaşma oynanması yönünde düşüncesi var. Diyarbakır’ı çok önemsiyor. Amedspor'la burada bu sezon bir karşılaşma oynamak istediklerini söyledi. Bunu bir dayanışma amacıyla dile getirdi. Bu teklife karşılık olarak Özbek’e esprili bir yanıt verdim. Sayın başkanım zaten seneye Süper Lig’de karşılaşacağız, dedim.

Diyarbakır'ın tanıtımına yönelik fikirleri konuştuk. Diyarbakır’ın futbol aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılabileceğini düşünüyorum. Tanıtım amacıyla, örneğin Osimhen’in Diyarbakır’a gelmesi, kenti gezmesi gibi fikirler konuşuldu. Osimhen Diyarbakır'a gelecek.”