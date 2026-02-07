Amedspor'dan son dakika transferi: Berlinli Oğuzhan imzayı attı

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor, transfer döneminin son dakikalarında bir transfer daha yaptı ve sol bek Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı.

Amedspor Süper Lig'den transfer yaptı

Yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Hatayspor profesyonel futbolcusu Oğuzhan Matur'un kesin transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Sol bek mevkisinde görev yapan Oğuzhan Matur ile 1,5 sezonluk profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır."

BERLİN'DE DOĞDU HATAYSPOR'DAN GELDİ

26 yaşındaki Oğuzhan Matur, Berlin'de doğdu. Futbola da Viktoria Berlin'de başladı. Yine Almanya'nın Optik Rathenow takımında oynadıktan sonra Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu. 2 sezon da Hatayspor forması giyerken, kısa süre Adanaspor'da da kiralık olarak yer aldı.

Oğuzhan Matur, 025-26 sezonunda 17 maçta görev yaptı.