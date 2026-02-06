Amedspor Süper Lig'den transfer yaptı

Amedspor Süper Lig'den transfer yaptı
Yayınlanma:
1. Lig'in lideri Amedspor, Süper Lig'de Gençlerbirliği forması giyen Dilhan Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

1. Lig ekibi Amedspor, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Dilhan Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dilhan Demir'in transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dilhan Demir'i Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Dilhan Demir, 2025-2026 sezon sonuna kadar Amedspor forması giyecektir. Dilhan Demir'e başarılarla dolu bir dönem diliyor, bu transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

1. LİG'DE LİDER

Amedspor, 1. Lig'de oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak topladığı 46 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Spor
Beşiktaş yeni kalecisini açıkladı: İstanbul'a geldi
Beşiktaş yeni kalecisini açıkladı: İstanbul'a geldi
Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm
Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm