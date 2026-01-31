Amedspor'dan ayrılır ayrılmaz soluğu en büyük rakibinde aldı

TFF 1. Lig'de lider olan Amedspor, Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade dos Santos’la yollarını ayırdı.

33 yaşındaki futbolcu, Amedspor'dan ayrılır ayrılmaz soluğu Amedspor'un en yakın takipçisi Erzurumspor'da aldı.

Amedspor isyan etti: Olağanüstü toplandılar pazartesi gününe dikkat

Fernando, Amedspor'a geçen sezonun devre arasında Sakaryaspor'dan transfer edilmişti.

Amedspor formasıyla 30 maça çıkan Brezilyalı oyuncu fileleri de 3 kez havalandırdı.

TÖRENLE SÖZLEŞME İMZALADI

Amedspor'la olan sözleşmesi feshedilen Fernando, 2 gün sonra Erzurumspor'la sözleşme imzaladı.

Sözleşme törenine Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'ın da katılması dikkat çekti.



Fernando Andrade, Porto'dan sonra Süper Lig'de Sivasspor ve Çaykur Rizespor forması giydi.

1. Lig'de Sakaryaspor'da da yer alan Fernando, daha sonra Amedspor'a transfer olmuştu.

TFF 1. Lig'de 22 maç sonunda 43 puanla Amedspor lider durumda bulunuyor.

Erzurumspor ise yine 22 maçta 42 puanla Amedspor'u takip ediyor.