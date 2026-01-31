Amedspor isyan etti: Olağanüstü toplandılar pazartesi gününe dikkat

Yayınlanma:
Amedspor'da verilen cezalara karşı isyan çıktı. Pazartesi günü kapsamlı bir açıklama yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar Amedspor'da sert tepkiyle karşılandı.
PFDK, 22 Ocak tarihinde Amedspor’un sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle kulübe 802 bin 500 TL para cezası ve Amedspor Başkanı Nahit Eren’e 15 günlük hak mahrumiyeti cezası vermişti.

"HUKUKUN ZORLANMASI"

Amedspor Kulübü'nün TFF'ye cezalara anında itiraz dilekçesi yollamasının ardından Amedspor İstişare Kurulu da olağanüstü toplandı.

Güneydoğu Ekspres'teki habere göre; Amedspor İstişare Kurulu Başkanı Metin Kılavuz, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.


Yavuz, şu ifadeleri kullandı:
“Amedspor İstişare Kurulu olağanüstü bir şekilde, tek gündem maddesi ile toplandı.
Toplantının tek gündem maddesi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca kulübümüze yönelik verilen disiplin cezası oldu.
Şampiyonluk hedefi olan kulübümüze verilen para cezası ve kulüp başkanımıza yönelik hak mahrumiyetini haksız ve hukukun zorlanması olarak yorumladık.
Bu konuya ilişkin tüm sivil ve demokratik kitle örgütlerimizin katılımı ile 2 Şubat Pazartesi günü Saat:12:00'de Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde kapsamlı basın açıklamamızı kamuoyu ile paylaşacağız.
Ayrıca kulübümüze uygulanan para cezasını tüm sivil toplum örgütlerimizin bağışları ile karşılayacağımızı belirtmek isteriz.
Amedspor yalnız değildir.
Futbol masada değil sahada güzeldir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

