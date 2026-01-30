Amedspor TFF'ye anında itiraz etti

Yayınlanma:
Amedspor Kulübü, PFDK'nın verdiği ceza nedeniyle TFF'ye itirazda bulundu.

Amedspor Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kulübe ve başkana verdiği ceza nedeniyle TFF'ye anında itiraz etti.
PFDK, 22 Ocak tarihinde Amedspor’un sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım nedeniyle kulübe 802 bin 500 TL para cezası ve Amedspor Başkanı Nahit Eren’e 15 günlük hak mahrumiyeti cezası vermişti.

Amedspor'a 'Saç örme' cezasıAmedspor'a 'Saç örme' cezası

Amidahaber'den Recep Çalışkan'ın haberine göre kulüp, kararın orantısız ve ağır olduğu gerekçesiyle itiraz dilekçesi gönderdi.

TAHKİM KURULU GÖRÜŞECEK

Paylaşımın ideolojik ve futbolun itibarını zedelemeye yönelim olmadığı belirtilerek insancın bir yaklaşım olarak görülmesi gerektiği bildirildi.
Amedspor'un itiraz dilekçesi TFF'nin Tahkim Kurulu'nda görüşülüp, karara bağlanacak.
Amedspor Kulübü'nün cezanın iptal edilmesini beklediği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

