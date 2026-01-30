Amedspor'a 'Saç örme' cezası

Amedspor'a 'Saç örme' cezası
TFF, 'saç örme' paylaşımı nedeniyle Amedspor'a 802 bin 500 TL para cezası verdi. Aynı paylaşımı şahsi hesabından da paylaşan Amedspor Başkanı Nahit Eren de 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) cezalarını açıkladı.

AMEDSPOR'A 'SAÇ ÖRME' PAYLAŞIMI NEDENİYLE CEZA

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan ‘saç örme’ paylaşımı nedeniyle PFDK’ya sevk edilen Amedspor’a 802 bin 500 TL para cezası verildi.

NAHİT EREN'E HAK MAHRUMİYETİ

Aynı paylaşımı şahsi sosyal medya hesabından paylaşan Amedspor Başkanı Nahit Eren’e ise 15 gün hak mahrumiyeti verildi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar ve İdeolojik Propaganda nedeniyle FDT’nin 38/1-b, 42/4., 42/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 802.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı NAHİT EREN’in, 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Suriye’de Şam hükümeti güçlerinin, SDG’li olduğu öne sürülen bir kadını öldürdükten sonra kestiği örgülü saçını 'geriye bu kaldı' diyerek gösterdi. O görüntülere tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, saç örme akımı başlatarak paylaşımlarda bulundu. Akıma, Amedspor'un yanı sıra DEM Partili vekiller ve sanatçılar da katıldı.

