Amedspor'dan 1. Ligi sallayacak "Baba oğul" iddiası: TFF bunun için yaptı

TFF 1. Lig'de Amedspor'un deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın artından tartışmalar devam ediyor.

TRT spikerinden Sivasspor Amedspor maçıyla ilgili olay iddia

Maçtan sonra Amedspor'un attığı VAR'da incelendikten sonra geçerli sayılan golle ilgili Sivasspor'dan ofsayt iddiası gelmişti. Kırmızı beyazlı kulübün itirazı üzerine VAR’da görev yapan Alper Çetin ve Serkan Çimen'in istifa ettikleri belirtilmiş, Sivasspor Başkanı Burak Özçoban, “Arkadaşlar hatalarını anladılar ve gerekeni yaptılar” demişti.

TFF'NİN ETKİSİ: BABA OĞUL İDDİASI

Amedspor Kulübünün önceki futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek, konuyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Şimşek, Amidahaber'deki habere göre şunları söylledi:

“Federasyonun hızlı aksiyon almasındaki en büyük etken Mecnun Otyakmaz’dır. Eski Sivasspor Kulüp başkanı olan Otyakmaz şuan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekilliği görevini yapıyor. Oğlu ise şuan kulüpte futbol şube sorumlusu. Hakemlerin istifa kararı ülke futbolu için emsal karardır. Bundan sonra olup biteni izleyeceğiz. Son üç haftadır Amedspor hakem kararları ile doğrandı. Çorum maçında Moreno’ya yapılan dirsekten dolayı verilmeyen penaltı ve kırmızı kart için neden kimse istifa etmedi. Yine Erzurum maçında Moreno’nun ayağına basılması net bir şekilde ortadayken penaltı verilmedi. Burada sorulması gereken kime göre neye göre hangi takıma yapılmış olması önemli.”