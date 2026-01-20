Amedspor'da sürpriz ayrılık: Başarılar dileyip gönderdiler

Amedspor'da sürpriz ayrılık: Başarılar dileyip gönderdiler
Amedspor, sürpriz bir kararla kadın futbol takımı teknik direktörü Hakan Bayraktar'ı başarılar dileyip gönderdi.

Amedspor Kulübü, beklenmedik bir kararla kadın futbol takımının teknik direktörü Hakan Bayraktar'la yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz ile Teknik Direktörümüz Hakan Bayraktar arasında yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşma yoluyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Amedspor Kadın Futbol Takımımıza futbolun teknik yönlerinin yanı sıra disiplin, mücadele ve karakter anlamında kattığı değerler için kendisine teşekkür ediyoruz. Amedspor’a verdiği emeklerden dolayı şükranlarımızı sunar, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.”

EYLÜL AYINDA BAŞLAMIŞTI

Hakan Bayraktar, Eylül 2025'te Amedspor'la sözleşme imzalayıp göreve başlamıştı. Yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Amedspor 10 kişi kaldı teslim olmadı: Tek golle kazandıAmedspor 10 kişi kaldı teslim olmadı: Tek golle kazandı

“Amedspor’umuza hoş geldin Hakan Bayraktar.
Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Hakan Bayraktar ile 2025–2026 sezonu boyunca anlaşmaya vardı.
Amedspor Şehmus Özer Tesislerimizde, Asbaşkanımız Şeyda Arslantaş, Başkan Yardımcımız Semra Arslan ve Futbol Şube Sorumlumuz Şengül Saruhanoğlu’nun katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktörümüz Hakan Bayraktar ile resmi sözleşme imzalandı.
Teknik direktörümüz Hakan Bayraktar’a Amedspor’umuzda başarılar dileriz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

