Amedspor 10 kişi kaldı teslim olmadı: Tek golle kazandı

Yayınlanma:
Amedspor Turkcell Kadınlar Süper Lig'de Ünyespor'u 1-0 yendi. 10 kişi kalan Amedspor, yine de galibiyeti korumayı başardı.

Turkcell Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta maçında Amedspor, kendi sahasında oynadığı maçta Ünyespor'u 1-0 yendi.

Amedspor olaylı maçta kaybetti: Büyük fırsat kaçtıAmedspor olaylı maçta kaybetti: Büyük fırsat kaçtı

Golsüz biten ilk yarının ardından ikinci yarıya hızlı giren Amedspor, 57. dakikada Kevser Kartal'ın golüyle öne geçti.

AHMEDOVA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 72. dakikasında Ahmedova kırmızı kart görünce Amedspor 10 kişi kaldı.
Buna rağmen skoru koruyan Amedspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Amedspor puanını 27 yaparak 6. sıraya çıkarken, Ünyespor 16 puanla 9. sırada kaldı.

LİDER FENERBAHÇE

Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe Arsavev 43 puanla lider durumda bulunuyor. 39'ar puanlı Galatasaray Gain 2., Trabzonspor 3. sırada.
36 puanlı Ankara FOMGET 4. durumda. 5. Yüksekova'nın puanı 30. 6. sıradaki 27 puanlı Amedspor'u 26 puanlı Beşiktaş takip ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

