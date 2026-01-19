Amedspor 10 kişi kaldı teslim olmadı: Tek golle kazandı
Turkcell Kadınlar Süper Lig'de 15. hafta maçında Amedspor, kendi sahasında oynadığı maçta Ünyespor'u 1-0 yendi.
Amedspor olaylı maçta kaybetti: Büyük fırsat kaçtı
Golsüz biten ilk yarının ardından ikinci yarıya hızlı giren Amedspor, 57. dakikada Kevser Kartal'ın golüyle öne geçti.
AHMEDOVA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın 72. dakikasında Ahmedova kırmızı kart görünce Amedspor 10 kişi kaldı.
Buna rağmen skoru koruyan Amedspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Amedspor puanını 27 yaparak 6. sıraya çıkarken, Ünyespor 16 puanla 9. sırada kaldı.
LİDER FENERBAHÇE
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe Arsavev 43 puanla lider durumda bulunuyor. 39'ar puanlı Galatasaray Gain 2., Trabzonspor 3. sırada.
36 puanlı Ankara FOMGET 4. durumda. 5. Yüksekova'nın puanı 30. 6. sıradaki 27 puanlı Amedspor'u 26 puanlı Beşiktaş takip ediyor.