Amedspor'a yasak koydular: Tepki çeken karar

TFF 1. Lig'de 42 puanla liderliğini sürdüren Amedspor, bu hafta 28 puanla 12. sırada bulunan Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sivas'ta Amedspor alarmı: Otobüsler seferber edilecek

Maç öncesi Amedspor taraftarlarının tepkisini çeken karar duyuruldu. Mücadele Gazetesi'ndeki habere göre; Sivas İl Güvenlik Kurulu, Sivasspor maçı öncesinde Amedspor’a deplasman yasağı getirdi. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak müsabakaya Amedspor taraftarlarının alınmayacağı açıklandı.

GEREKÇE GÜVENLİK

Kurulun aldığı kararın gerekçesi de güvenlik. Açıklamada, kamu düzeninin korunması ve olası gerginliklerin önüne geçilmesi amacıyla misafir takım taraftarlarına tribün yasağı getirildiği belirtildi. Karar uyarınca, Amedspor forması, atkısı veya flamasıyla stadyum çevresine gelen taraftarların bölgeye girişine izin verilmeyecek.

ERZURUM FK MAÇINA DA ALINMAMIŞTI

Amedspor'un geçen hafta Erzurum'da oynadığı Erzurum FK maçı da taraftarlarına aynı gerekçelerle yasaklanmıştı.

Sivasspor ile Amedspor arasındaki mücadele, 25 Ocak Pazar günü saat 16.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.