Amedspor'a Süper Lig'den bir transfer daha: Diyarbakır'a indi

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor, Süper Lig'den bir transfere daha imza attı.

Yeşil kırmızılı kulübün Avusturya doğumlu ön libero Cem Üstündağ için kulübü Kasımpaşa ile anlaştığı belirtildi.

Cem Üstündağ'ın da teklifi kabul ettiği, Tigris Haber'deki habere göre sözleşme yapmak için Diyarbakır'a geldiği bildirildi.

Oyuncuyu teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun istediği, harekete geçen başkan Nahit Eren'in de anlaşmayı sağladığı ifade edildi.

Süper Lig'de tutunamadı: Amedspor imzayı attırdı

Şu anda Diyarbakır'da olan 25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra kulüp tesislerinde törenle resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

KASIMPAŞA'YA AVUSTURYA'DAN GELDİ

Avusturya doğumlu olan Cem Üstündağ, Kasımpaşa'ya sezon başında Swarovski Tirol takımından transfer edildi.

Tirol'de önceki sezon 29 maçta forma giyen ve 2 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Kasımpaşa'da ise 9'u ilk 11'de 18 maçta oynadı.

Savunmanın önünde defansif orta saha olarak görev yapan Cem Üstündağ'ın yapılan görüşmelerde Amedspor'da oynamayı kabul ettiği ve sözleşme imzalamak üzere Diyarbakır'a geldiği ifade edildi.

Amedspor zdün de, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Atakan Müjde'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurmuştu. Atakan, törenle imzayı atmıştı.