Amedspor'a Sinan Kaloğlu müjdeyi şimdiden verdi

Yayınlanma:
Amedspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Adana Demirspor'la oynayacakları maç öncesi konuştu ve taraftarlara müjdeyi şimdiden verdi.

TFF 1. Lig lideri Amedspor, kendi sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçına hazırlanırken, teknik direktör Sinan Kaloğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve müjdeyi şimdiden verdi.

Sinan Kaloğlu Amedspor'un şanssızlığını açıkladıKaloğlu Amedspor'un şanssızlığını açıkladı

Kaloğlu, Güneydoğu Güncel'deki habere göre antrenmandan önce konuştu.
Takımının sahadaki mücadelesine güvendiğini belirten Sinan Kaloğlu, "Benim için rakibin kim olduğu çok fark etmiyor. Eğer doğru oynarsak ve mücadele edersek kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ben takımımın sahada vereceği mücadeleye odaklıyım. Kendi oyunumuza, kendi mücadelemize ve sonuca bakacağız” ifadelerini kullandı.

"BİZİM HEDEFİMİZ BELLİ"

Kaloğlu, oyuncularla özel görüşmeler yaptığını ve üzerlerinde baskı hissetmemelerine çalıştığını belirterek, "Bu tür takımlara karşı da oynuyoruz ama sahada her takım benim için eşit. Tabii ki alt sıradan üst sıradaki takımlara karşı oynamak kolay değil. Bazen yetenek belirleyici olabiliyor. Ama her şeyinizi ortaya koyarsanız karşılığını alırsınız. Hedefimiz iyi oyun oynayıp taraftarımızı mutlu etmek” dedi.
Taraftarlara müjdeyi şimdiden veren Sinan Kaloğlu, "Bizim hedefimiz belli. Şampiyonluk. Bunu da başaracağız" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

