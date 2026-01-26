Sinan Kaloğlu Amedspor'un şanssızlığını açıkladı

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra hem kendi takımını, hem de rakip oyuncuları tebrik etti. Kaloğlu, "Sivassporlu kardeşlerimi de tebrik ediyorum, onlar da çok iyi mücadele etti. Tempolu bir maçtı iki takım da istekliydi" dedi.

Zor bir atmosferde oynadıklarını vurgulayan Kaloğlu, "Kazanmaya gelmiştik. Son haftalarda Sivasspor'un kompak oyunu ve mücadele gücü artmıştı. Bunu bilerek çalışmalarımızı yaptık" diye konuştu.

Kaloğlu şöyle devam etti:

"Kırılma anlarını değerlendiremedik ama çok şanssız bir gol yedik. Savunma arkasına top atacaklarını biliyorduk ve çalıştık. Çalıştığımız şekilde şanssız bir gol yedik. Golü erken bulsaydık karşılaşma daha farklı olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olan bizdik ve üstünlük bizdeydi. Sivas'tan 1 puanla dönüyoruz, lider geldik ve lider dönüyoruz. Son iki deplasmanımızın kış şartlarından dolayı üst üste gelmesi biraz şanssızlık oldu."

OTYAKMAZ TEŞEKKÜR ETTİ

Sivasspor yardımcı antrenörü Evren Otyakmaz ise puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söylerken, taraftarlara teşekkür etti.

Otyakmaz, şu ifadelere yer verdi:

"İki puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gönül isterdi ki burada seyircimiz önünde galip gelelim ama olmadı. Sahada çok iyi mücadele eden, beraber savaşan bir Sivasspor vardı. Taraftarın gücü de bununla birleşince çok güzel bir atmosfer oluştu. Bu anlamda mücadele eden oyuncularımızı tebrik ediyorum, taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum.

Amed Sportif Faaliyetler atletik oyunculardan kurulu bir takım. Biz de bu anlamda hazırlıklarımızı o doğrultuda yapmıştık. Kontrollü, zaman zaman baskılı bir oyun vardı. Geçiş oyunundan pozisyonlar bulacağımızı biliyorduk. Ama değerlendirememek skoru bu duruma getirdi."