Amedspor'a müjdeyi şimdiden verdi

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, taraftarlara şimdiden şampiyonluk müjdesini verdi.

Eren, Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Türk'ün haberine göre; “Taraftarımız merak etmesin. Tüm engellemelere rağmen Amedspor’un şampiyon olması için gereken her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hocamız ile sürekli koordineli bir şekilde görüşüyoruz. Şu an hocamızın bilgisi dahilinde tespit edilen mevkilere transfer yapmak için bazı futbolcularla görüşme halindeyiz. Kimse merak etmesin, Amedspor’a yakışacak, Amedspor karakterini ve ağırlığını taşıyabilecek futbolcuları transfer edeceğiz. Bunun için yerli ve yabancı futbolcularla görüşme halindeyiz” dedi.

"FİKSTÜR AVANTAJI BİZDE"

Amedspor'un şampiyon olacağını ileri süren Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın çok sıkıntılı ve zorlu günleri yaşadığı bu günlerde, Amedspor Kulübü olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu ünlerde halkın umutla takip ettiği Amedspor’u şampiyon yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yol uzun ve çok zorlu ama bu yolun sonunda şampiyonluk görünüyor. Kimse bundan şüphe etmesin. Yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftarı kapsayan camiamız, şampiyonluk için kenetlenmişiz. Biz şampiyonluğa inanıyoruz.

Taraftarımız endişeye kapılmasın, rahat olsun. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız. Zorlu maçlarımızı da geride bıraktık. Çorumspor ve Erzurumspor maçları bitti, deplasmanda oynayacağımız Pendikspor maçı var. Diğer maçlar, şampiyonluk hedefi olmayan takımlar. Evet, zorlu olacak ama biz bunun da üstesinden geleceğiz. Biz şampiyon olacağız.”