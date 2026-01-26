Amedspor'a müjdeyi şimdiden verdi

Amedspor'a müjdeyi şimdiden verdi
Yayınlanma:
Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, müjdeyi şimdiden verdi ve "Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Eren, transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, "Görüşme halindeyiz" diye konuştu.

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, taraftarlara şimdiden şampiyonluk müjdesini verdi.
Eren, Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Türk'ün haberine göre; “Taraftarımız merak etmesin. Tüm engellemelere rağmen Amedspor’un şampiyon olması için gereken her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hocamız ile sürekli koordineli bir şekilde görüşüyoruz. Şu an hocamızın bilgisi dahilinde tespit edilen mevkilere transfer yapmak için bazı futbolcularla görüşme halindeyiz. Kimse merak etmesin, Amedspor’a yakışacak, Amedspor karakterini ve ağırlığını taşıyabilecek futbolcuları transfer edeceğiz. Bunun için yerli ve yabancı futbolcularla görüşme halindeyiz” dedi.

"FİKSTÜR AVANTAJI BİZDE"

Amedspor'un şampiyon olacağını ileri süren Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

Nahit Eren reddetti: Sivas'ta Amedspor'a bu yapılmadıNahit Eren reddetti: Sivas'ta Amedspor'a bu yapılmadı

"Halkımızın çok sıkıntılı ve zorlu günleri yaşadığı bu günlerde, Amedspor Kulübü olarak üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu ünlerde halkın umutla takip ettiği Amedspor’u şampiyon yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yol uzun ve çok zorlu ama bu yolun sonunda şampiyonluk görünüyor. Kimse bundan şüphe etmesin. Yönetim, teknik heyet, futbolcu ve taraftarı kapsayan camiamız, şampiyonluk için kenetlenmişiz. Biz şampiyonluğa inanıyoruz.
Taraftarımız endişeye kapılmasın, rahat olsun. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız. Zorlu maçlarımızı da geride bıraktık. Çorumspor ve Erzurumspor maçları bitti, deplasmanda oynayacağımız Pendikspor maçı var. Diğer maçlar, şampiyonluk hedefi olmayan takımlar. Evet, zorlu olacak ama biz bunun da üstesinden geleceğiz. Biz şampiyon olacağız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Nihat Özdemir'in 2.5 yılda yenileyemediği Nou Camp'ı su bastı
Dünya vites yükseltti! 1 gün artık 24 saat değil
Dünya vites yükseltti!
1 gün artık 24 saat değil
Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Karadeniz'i istila ettiler: Türkiye 1 yılda 20 milyon dolar kazandı
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Spor
Abraham bitti: Sırada 2 futbolcu daha var
Abraham bitti: Sırada 2 futbolcu daha var
Iğdır yaptı: Zonguldak da istiyor
Iğdır yaptı: Zonguldak da istiyor
Galatasaray'dan VakıfBank'a gidecek oyuncuyu açıkladı: Büyük bomba
Galatasaray'dan VakıfBank'a gidecek oyuncuyu açıkladı: Büyük bomba