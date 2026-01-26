Nahit Eren reddetti: Sivas'ta Amedspor'a bu yapılmadı

TFF 1. Lig'de Amedspor'un Sivasspor ile oynadığı maç öncesi kentte otel krizi yaşadığı iddiasını başkan Nahit Eren reddetti.

Karşılaşmadan 1 gün önce Sivas'a gelen Amedspor kafilesinin kalacak otel konusunda sorun yaşadığı ileri sürülmüştü. Hatta Diyarbakır ekibinin konaklama talebinin birçok otel tarafından kabul edilmediği iddia edilmişti.

Sosyal medyada da bu konu olay olmuş, Amedspor'un kaldığı otelle ilgili pek çok olumsuz paylaşım yapıldığı bildirilmişti.

"HERKESİ DUYARLI DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM"

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, otel iddialarını kesin bir dille reddetti.

Eren, Amidahaber'den Recep Çalışkan'ın haberine göre; “Kulübümüzün Sivas’ta konaklama talebiyle iletişime geçtiği hiçbir otelden bizlere iddia edildiği gibi olumsuz bir dönüş olmamıştır” dedi.

"AMEDSPOR'A BU YAPILMADI GERÇEK DEĞİL"

Amedspor'a bunun yapılmadığını, iddianın gerçek olmadığını belirten Nahit Eren, “Bu tür kutuplaştırıcı ve gerçek dışı iddialara karşı herkesi böylesi bir süreçte daha duyarlı davranmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.