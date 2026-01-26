Nahit Eren reddetti: Sivas'ta Amedspor'a bu yapılmadı

Nahit Eren reddetti: Sivas'ta Amedspor'a bu yapılmadı
Yayınlanma:
Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, Sivas'ta otel krizi yaşadıkları iddiasını reddetti. Edren, "Böyle bir şey olmadı" dedi.

TFF 1. Lig'de Amedspor'un Sivasspor ile oynadığı maç öncesi kentte otel krizi yaşadığı iddiasını başkan Nahit Eren reddetti.
Karşılaşmadan 1 gün önce Sivas'a gelen Amedspor kafilesinin kalacak otel konusunda sorun yaşadığı ileri sürülmüştü. Hatta Diyarbakır ekibinin konaklama talebinin birçok otel tarafından kabul edilmediği iddia edilmişti.

Sinan Kaloğlu Amedspor'un şanssızlığını açıkladıSinan Kaloğlu Amedspor'un şanssızlığını açıkladı

Sosyal medyada da bu konu olay olmuş, Amedspor'un kaldığı otelle ilgili pek çok olumsuz paylaşım yapıldığı bildirilmişti.

"HERKESİ DUYARLI DAVRANMAYA DAVET EDİYORUM"

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, otel iddialarını kesin bir dille reddetti.
Eren, Amidahaber'den Recep Çalışkan'ın haberine göre; “Kulübümüzün Sivas’ta konaklama talebiyle iletişime geçtiği hiçbir otelden bizlere iddia edildiği gibi olumsuz bir dönüş olmamıştır” dedi.

"AMEDSPOR'A BU YAPILMADI GERÇEK DEĞİL"

Amedspor'a bunun yapılmadığını, iddianın gerçek olmadığını belirten Nahit Eren, “Bu tür kutuplaştırıcı ve gerçek dışı iddialara karşı herkesi böylesi bir süreçte daha duyarlı davranmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sadettin Saran'ın seçimde aday olmayacağını açıkladı
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Çok kuvvetli sağanak geliyor: Bakanlık 9 ilde sarı kodlu alarm verdi
Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
Spor
İstifadan dönen Ergin Ataman Yunanistan'da tarihe geçti
İstifadan dönen Ergin Ataman Yunanistan'da tarihe geçti
Tarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekorunu kırdı "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi
Tarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekorunu kırdı "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi
Bursaspor yeni teknik direktörünü gece yarısı açıkladı
Bursaspor yeni teknik direktörünü gece yarısı açıkladı