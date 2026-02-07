Amedspor'a müjde üstüne müjde verdi: Nahit Eren açıkladı

Amedspor'a müjde üstüne müjde verdi: Nahit Eren açıkladı
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor'un başkanı Nahit Eren, müjdeleri peş peşe sıraladı. Eren, pazartesi günü İstanbul'da TFF'yi ziyaret edeceklerini de açıkladı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, sosyal medyada katıldığı sohbet odasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Amedspor'dan son dakika transferi: Berlinli Oğuzhan imzayı attıAmedspor'dan son dakika transferi: Berlinli Oğuzhan imzayı attı

Eren, Amidahaber'deki habere göre; pazartesi günü TFF’yi ziyaret edeceklerini belirterek belirterek, “Pazartesi günü TFF’ye bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Kulübümüz adına önemli görüşmeler yapacağız” diye konuştu.

SPOR KOMPLEKSİ MÜJDESİ

Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübe tahsis edilen alanda spor kompleksi kurulacağını bildirdi ve “Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz tarafından kulübümüze tahsis edilen alanda bir spor kompleksi kurulacak. Bu proje altyapımızı güçlendirmek ve sporun gelişimine katkı sunmak adına çok önemli. Avrupa’da örnekleri olan bir tesisi kulübümüze ve şehrimize kazandırmak için proje aşamasına başladık” dedi.

GEZİCİ STORE MÜJDESİ

Eren ayrıca kulübün gelirlerini artırma amacıyla gezici store projesini de anlatırken, "Büyük bir gezici store mağazası projemiz var. Çalışmalar başladı, en kısa sürede halkımızla buluşturacağız” diye konuştu.
Transferlerle ilgili de konuşan Eren, şu ifadeleri kullandı:
“Dilhan Demir tamamen arma aşkıyla Amedspor’a geldi. Bu transferde herhangi bir ücret talep etmedi. Kamuoyunda yazılanların aksine, transfer ettiğimiz oyuncuların maliyetleri çok daha aşağıdadır. Atakan, Dilhan ve Syrota’yı kiralama bedeli ödemeden kadromuza kattık.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Spor
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı: Rekor kıracak
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı: Rekor kıracak