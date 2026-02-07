Amedspor'a müjde üstüne müjde verdi: Nahit Eren açıkladı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, sosyal medyada katıldığı sohbet odasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Amedspor'dan son dakika transferi: Berlinli Oğuzhan imzayı attı

Eren, Amidahaber'deki habere göre; pazartesi günü TFF’yi ziyaret edeceklerini belirterek belirterek, “Pazartesi günü TFF’ye bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Kulübümüz adına önemli görüşmeler yapacağız” diye konuştu.

SPOR KOMPLEKSİ MÜJDESİ

Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübe tahsis edilen alanda spor kompleksi kurulacağını bildirdi ve “Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz tarafından kulübümüze tahsis edilen alanda bir spor kompleksi kurulacak. Bu proje altyapımızı güçlendirmek ve sporun gelişimine katkı sunmak adına çok önemli. Avrupa’da örnekleri olan bir tesisi kulübümüze ve şehrimize kazandırmak için proje aşamasına başladık” dedi.

GEZİCİ STORE MÜJDESİ

Eren ayrıca kulübün gelirlerini artırma amacıyla gezici store projesini de anlatırken, "Büyük bir gezici store mağazası projemiz var. Çalışmalar başladı, en kısa sürede halkımızla buluşturacağız” diye konuştu.

Transferlerle ilgili de konuşan Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Dilhan Demir tamamen arma aşkıyla Amedspor’a geldi. Bu transferde herhangi bir ücret talep etmedi. Kamuoyunda yazılanların aksine, transfer ettiğimiz oyuncuların maliyetleri çok daha aşağıdadır. Atakan, Dilhan ve Syrota’yı kiralama bedeli ödemeden kadromuza kattık.”