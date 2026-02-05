Amedspor ve Erzurumspor'un maçlarına kritik atamalar: TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

Yayınlanma:
Zirvede kıran kırana bir yarışın yaşandığı TFF 1. Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı. Lider Amedspor ile en yakın takipçisi Erzurumspor'un maçlarına yapılanz atamalar dikkat çekti.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Ligde kıran kırana zirve yarışı yapan Amedspor ve Erzurumspor'un maçlarına yapılan atamalar dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

PENDİK-AMED MAÇINA KOLAK

7 Şubat Cumartesi:
13.30 Sarıyer-Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Hatayspor-Esenler Erokspor: Ayberk Demirbaş
16.00 Vanspor-Çorum FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak

SAKARYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇINA YILMAZ

8 Şubat Pazar:
13.30 Serikspor-Iğdır FK: Melih Aydemir
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Adana Demirspor-Bodrum FK: Burak Pakkan
16.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Manisa FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
9 Şubat Pazartesi :
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor: Ali Yılmaz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

