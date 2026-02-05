Amedspor ve Erzurumspor'un maçlarına kritik atamalar: TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Ligde kıran kırana zirve yarışı yapan Amedspor ve Erzurumspor'un maçlarına yapılan atamalar dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
PENDİK-AMED MAÇINA KOLAK
7 Şubat Cumartesi:
13.30 Sarıyer-Sivasspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Hatayspor-Esenler Erokspor: Ayberk Demirbaş
16.00 Vanspor-Çorum FK: Atilla Karaoğlan
19.00 Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak
SAKARYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇINA YILMAZ
8 Şubat Pazar:
13.30 Serikspor-Iğdır FK: Melih Aydemir
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz
16.00 Adana Demirspor-Bodrum FK: Burak Pakkan
16.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Manisa FK-Boluspor: Muhammet Ali Metoğlu
9 Şubat Pazartesi :
20.00 Sakaryaspor-Erzurumspor: Ali Yılmaz