Süper Lig'de hakemler açıklandı: Fenerbahçe'ye dikkat çeken atama
Yayınlanma:
Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe Gençlerbirliği maçına Ali Şansalan atandı. Sarı - Lacivertliler sezonun ilk maçındaki yönetimi sonrası Ali Şansalan'a adeta ateş püskürmüştü.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne çok konuşulan hakem Ali Şanslan atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
7 Şubat Cumartesi:
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın
20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu
8 Şubat Pazar:
14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol
17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
9 Şubat Pazartesi:
17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

FENERBAHÇE İSYAN ETMİŞTİ

Süper Lig'de ilk hafta Fenerbahçe Ali Şansalan hakkında çok sert bir açıklama yayınlamıştı.
Sarı Lacivertliler, Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasındaki hakem kararları sonrası adeta isyan etmişti.
Fenerbahçe, MHK Başkanı’nın geçmişten bugüne tüm ilişkilerinin incelenmesini talep etmişti.
Hakem Ali Şansalan hakkında da ağır ifadeler kullanan Fenerbahçe, 'kirli yapı yeniden devrede' iddiasında bulunmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

