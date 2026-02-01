Amedspor taraftarı liderlik maçına saatler kala harekete geçti

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Amedspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

TARAFTARLARDAN SEFERBERLİK

Şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip olan mücadele öncesinde nefesler tutulurken taraftarlardan seferberlik çağrısı geldi.

Mücadelenin önemine dikkat çeken Amedspor taraftar grupları, herkesi tribünlere çağırdı.

LİDERLİĞİ KAPTIRDILAR

Son 2 haftada 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Amedspor, liderliği Erzurumspor’a kaptırdı. Yeniden liderlik koltuğunu oturması için kazanmak zorunda olan Amedspor mağlubiyet halinde 3. sıraya gerileyebilir.

İKİNCİ SIRA DA GİDEBİLİR

Amedspor'un puan kaybetmesi halinde Erokspor, Ümraniyespor'u mağlup ederek 2. sıraya yükselme şansını elde edecek.