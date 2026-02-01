Amedspor taraftarı liderlik maçına saatler kala harekete geçti

Amedspor taraftarı liderlik maçına saatler kala harekete geçti
Yayınlanma:
Liderliği Erzurumspor'a kaptıran Amedspor'da taraftarlar seferberlik ilan etti. Adana Demirspor'u konuk edecek Diyarbakır ekibinde herkesi tribünlere çağırdılar.

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Amedspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

TARAFTARLARDAN SEFERBERLİK

Şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip olan mücadele öncesinde nefesler tutulurken taraftarlardan seferberlik çağrısı geldi.

Mücadelenin önemine dikkat çeken Amedspor taraftar grupları, herkesi tribünlere çağırdı.

Galatasaray maçına saatler kala yollar ayrıldı: 130 gün sonra haber geldiGalatasaray maçına saatler kala yollar ayrıldı: 130 gün sonra haber geldi

LİDERLİĞİ KAPTIRDILAR

Son 2 haftada 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Amedspor, liderliği Erzurumspor’a kaptırdı. Yeniden liderlik koltuğunu oturması için kazanmak zorunda olan Amedspor mağlubiyet halinde 3. sıraya gerileyebilir.

whatsapp-image-2026-02-01-at-12-50-10.jpeg

İKİNCİ SIRA DA GİDEBİLİR

Amedspor'un puan kaybetmesi halinde Erokspor, Ümraniyespor'u mağlup ederek 2. sıraya yükselme şansını elde edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

