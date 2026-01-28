Amedspor peş peşe açıkladı: Teşekkür ederek yolladı

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Amedspor'da ayrılıklar peş peşe açıklandı.

Kulüp, Brezilyalı Fernando Andrade dos Santos ve Senegalli Cheikhou Kouyate ile yolların ayrıldığını duyurdu ve 2 futbolcuya da teşekkür edildi.

FERNANDO ANDRADE ARTIK YOK

Amedspor'dan yapılan açıklamada 33 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade dos Santos ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Kulübün resmi açıklamasında “Fernando’ya formamız altında verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyoruz” denildi.

CHEİKHOU KOUYATE DE GİTTİ

Ayrılığı açıklanan diğer futbolcu ise Cheikhou Kouyate oldu.

36 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusuyla da karşılıklı anlaşma yapılarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Cheikhou Kouyaté’nin kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.