1. Lig'in lideri Amedspor, 23. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

1 Şubat Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

2 maçtır galibiyet alamayan Amedspor, Adana Demirspor'u yenip hasrete son vermeye çalışacak.

ERCE KARDEŞLER CEZALI

Amedspor'un kaptanı kaleci Erce Kardeşler, Sivasspor maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor'a karşı kalede 4 gün önce Vanspor'dan transfer edilen Abdulsamed Damlu olacak.

VANSPOR'U ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Amedspor'un yeni transferi Abdulsamed Damlu, geçen sezon Vanspor'un 1. Lig'e yükselme play-off finalinde Batman Petrolspor maçındaki performansıyla gündem olmuştu.

Mücadelenin normal süresi berabere biten maçta seri penaltı atışlarına geçilmiş, rakibinin şampiyonluğu getirebilecek 5. penaltı atışını kurtararak takımının 1. Lig'e yükselmesinde başrol oynayan isim olmuştu.

MUSTAFA DAMLU'NUN KARİYERİ

Mustafa Damlu, 1999 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi.

Altyapı kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Damlu, 2014 yılında aynı kulüpte profesyonel oldu.

Sandıklıspor ve ikinci Yeni Malatyaspor dönemlerinin ardından sırasıyla Eyüpspor ve Ümraniyespor formaları da giyen tecrübeli kaleci, daha sonra Vanspor'a transfer oldu.